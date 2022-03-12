Псковичам показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса

Жителям Пскова показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня на берегу реки Великой после переноса. Фотографии проекта опубликовало АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

После переноса Анастасиевская часовня будет располагаться на возвышенности ближе к кампусу псковского госуниверситета. В частности, в текущем году её уже планируют перенести от ремонтируемого Ольгинского моста на расстояние 40 метров.

Работы по созданию проекта переноса Анастасиевской часовни стартовали в 2020 году. На данный момент уже проведены необходимые исследования и укреплены фрески. Кроме того, специалистами создана 3D-визуализация, благодаря которой есть возможность понять, как будет происходить перенос часовни.

Сложную операцию по переносу часовни будет осуществлять АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Анастасиевскую часовню построили в Пскове в ходе возведения первого стационарного моста через реку Великую в 1911 году по проекту советского архитектора Алексея Щусева. Стенная роспись помещенной на высокой насыпи часовни была выполнена при участии русского художника Николая Рериха.

Войти в Анастасиевскую часовню можно было с дорожного полотна моста. В 1970-е годы она была опущена к устоям при строительстве нового городского моста.