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Общество

Псковичам показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса

12 марта 2022 года, 11:56

Жителям Пскова показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня на берегу реки Великой после переноса. Фотографии проекта опубликовало АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Псковичам показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

После переноса Анастасиевская часовня будет располагаться на возвышенности ближе к кампусу псковского госуниверситета. В частности, в текущем году её уже планируют перенести от ремонтируемого Ольгинского моста на расстояние 40 метров.

Псковичам показали, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области»

Работы по созданию проекта переноса Анастасиевской часовни стартовали в 2020 году. На данный момент уже проведены необходимые исследования и укреплены фрески. Кроме того, специалистами создана 3D-визуализация, благодаря которой есть возможность понять, как будет происходить перенос часовни.

Сложную операцию по переносу часовни будет осуществлять АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и Псковской области».

Анастасиевскую часовню построили в Пскове в ходе возведения первого стационарного моста через реку Великую в 1911 году по проекту советского архитектора Алексея Щусева. Стенная роспись помещенной на высокой насыпи часовни была выполнена при участии русского художника Николая Рериха. 

Войти в Анастасиевскую часовню можно было с дорожного полотна моста. В 1970-е годы она была опущена к устоям при строительстве нового городского моста.

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