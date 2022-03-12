Псковский губернатор: Никаких массовых увольнений и закрытий производств в регионе нет

В Псковской области в настоящее время нет никаких массовых закрытий производств и увольнений. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников заявил в рамках еженедельного видеообращения к псковичам 12 марта.

По его словам, на данный момент в Псковской области только крупное предприятие «Йура Корпорейшн» остановило свою деятельность. «Конечно, печально. Нам нужны все рабочие места. Но регион с этим справится», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также сообщил, что посевная кампания в регионе идет без сбоев. Министерство сельского хозяйства РФ обеспечило аграриев всеми необходимыми финансовыми инструментами. В настоящее время, по словам губернатора, фиксируются сложности с закупкой ряда удобрений, однако эта проблема не является критичной. Данным вопрос уже находится на рассмотрение в Минсельхозе.

Туристическом сектор Псковской области, как отметил Михаил Ведерников, уже несколько лет работает без иностранных гостей. В том числе были сняты многие ограничения по коронавирусу.

«Отдельные сложности есть, но с руководителями крупнейших предприятий мы на постоянной связи, вместе работаем в рамках оперштаба по экономике», – подчеркнул губернатор региона.

Михаил Ведерников также сообщил, что в целом для экономики Псковской области есть ряд проблем, однако они не носят глобального характера.

«Как оказалось, 2014-й год для госструктур и большинства бизнесменов стал прекрасной тренировкой», – заявил глава.