В Псковской области будут адресно разбираться со спекулянтами, повышающими цены на товары

В Псковской области будут предметно и адресно разбираться со спекулянтами, которые повышают цены на находящиеся на полках товары. Об этом в рамках еженедельного обращения к псковичам 12 марта сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Соответствующее видео он опубликовал в своем Телеграм-канале.

По его словам, рост цен на продукты в регионе является одним из лидеров по числу упоминаний в социальных сетях. В частности, в ответ на публикацию о работе волонтеров Общероссийского Народного Фронта псковичи прислали губернатору десятки фотографий, на которых было зафиксировано подорожание товаров.

«Тогда я сказал, что мы проведём собственный мониторинг ситуации. Так мы и сделали. Сейчас он завершается, и мы начинаем первичную претензионную работу», – прокомментировал глава региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что ряд обращений уже направлены в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проведения разбирательств с конкретными нарушениями, которые ранее были зафиксированы в Псковской области.

«Хочу сказать особые слова благодарности тем предпринимателям, которые всеми силами удерживают цены», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также пообещал, что со спекулянтами, которые повышают цены на товары, которые уже находятся на полках псковских магазинов, будут разбираться предметно и адресно.

«Может прозвучать жёстко, но с моей точки зрения это сродни предательству. Когда вся страна сталкивается с беспрецедентными вызовами, давлениями, всё-таки нужно думать не только о собственном кошельке», – подчеркнул Михаил Ведерников.