Михаил Ведерников сообщил подробности об упавшем 8 марта осколке стартового двигателя в Писковичах

В рамках еженедельного видеообращения к псковичам 12 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил подробности об осколке стартового двигателя, который упал в деревне Писковичи 8 марта .

Глава региона подчеркнул, что данный инцидент вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. По его словам, во многом это связанно напряженной международной обстановкой и с тем, что Псковская область является приграничным регионом.

Михаил Ведерников отметил, что пугаться из-за этого не нужно, и подчеркнул, что угроз для Псковской области нет, однако необходимо быть готовыми ко всему.

«Поэтому в нашем регионе проводятся оперативно-тактические учения. В ближайшее время они не прекратятся. В этой связи, к сожалению, иногда случаются инциденты. В данном случае особенно неприятный», – сообщил губернатор.

По словам Михаила Ведерников, осколок стартового двигателя проломил крышу одного из жилых домов в деревне Писковичи и попал в комнату, в которой на тот момент ужинала семья. «Слава богу, никто не пострадал», – подчеркнул глава региона. На место инцидента оперативно выехали экстренные службы.

Губернатор уточнил, что семье компенсируют весь ущерб и окажут необходимую помощь. Он также заявил, что все необходимые проверки происшествия проведут в полном объёме.

«Так что, ещё раз: мы ничего не скрываем, и я сообщаю обо всем, что мне достоверно известно в данный конкретный момент», – подытожил Михаил Ведерников.