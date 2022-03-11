Профессор Берзон: Отключение от SWIFT мало коснётся рядового гражданина России

Рядового гражданина России мало коснется отключение от SWIFT. Об этом заявил профессор Высшей школы экономики Николай Берзон.

Он рассказал о том, что SWIFT является международной глобальной финансовой системой. По словам Николая Берзона SWIFT представляет большое акционерное общество, включающее порядка 11 тысяч акционеров, среди которых самые крупные банки мира, туда также входят банки России – Сбер, ВТБ.

«Это изумительная система – информация от одного банка перетекает к другому буквально в течение нескольких секунд. Информация зашифрована, взломать эту систему практически невозможно. Если у российского человека нет валютных сбережений, нет акций американских или европейских компаний, и есть рублевые депозиты в Сбере, ВТБ или другом банке – отключение от Свифт его вообще никак не коснется», – заметил профессор. Он также добавил, что в России существует система быстрых платежей, котой пользуются жители страны. По словам Николая Берзона, транзакции внутри РФ будут осуществляться без проблем, SWIFT не влияет на внутренние рублевые расчеты.

Однако, как сообщил профессор, проблемы могут возникнуть, если у россиянина есть долларовые сбережения в санкционном банке.

«Если у человека есть какие-то долларовые сбережения в санкционном банке, например, ВТБ, то на сегодняшний день получить их будет достаточно проблематично. Например, у меня есть долларовая карточка банка ВТБ, но за границей ее принимать не будут – вроде как доллары есть, но на самом деле они заморожены», – рассказал Николай Берзон, он также добавил, что одним из вариантов решения вопроса является перевод средств из санкционного банка в другой в рамках России.