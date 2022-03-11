Перевод на удаленную работу 30% сотрудников отменяется в Псковской области

В Псковской области снимается требование перевода 30% сотрудников предприятий на удаленный режим работы. Об этом в ходе оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, в Псковской области отменяется режим самоизоляции для беременных работниц государственных учреждений, а также для неработающих граждан старше 60 лет, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса.

Кроме того, что в регионе также отменяется необходимость проведения ежемесячной дезинфекционной уборки подъездов.