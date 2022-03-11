Губернатор Псковской области сообщил о еще одном военнослужащем, погибшем в ходе спецоперации на Донбассе

Военнослужащий из Порховского района погиб в ходе специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, 10 марта в регионе прошли похороны еще одного военнослужащего, погибшего в ходе исполнения воинского долга в спецоперации на Украине.

«Это порховчанин, рядовой Дмитрий Евсеев. Приношу глубокие и искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка и помощь.

«Вечная память нашим героям, которые отдали свою жизнь за безопасность и будущее нашей страны», – выразим соболезнования Михаил Ведерников.