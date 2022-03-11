В Пскове запретили разведение костров и сжигание мусора

Сжигание мусора и разведение костров для предупреждения пожаров в весенне-летний период запретили на частных территориях и территориях общего пользования в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Соответствующее решение приняли в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацию и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Город Псков». На заседании членами комиссии были также рассмотрены вопросы по обеспечению безопасного пропуска талых и паводковых вод в весенне-летний период.

Так, готовность сил и средств борьбы с паводком в рамках Плана противопаводковых мероприятий проинспектируют Горводоканал, Управление городского хозяйства, Специализированная служба и филиал ПАО «Россети Северо-Запад» и Служба благоустройства города. К патрулированию водных объектов Пскова в местах несанкционированных переходов также планируют привлечь народных дружинников.

Кроме того, комиссия также запретила разведение костров и сжигание мусора, листвы, травы, материалов, изделий и иных отходов на частных территориях и территориях общего пользования для предупреждения пожаров в весенне-летний период. На городских территориях, находящихся в опасности возникновения пожара, уберут мусор и выкосят траву.

Также в рамках Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности городские организации проведут уборку сухой растительности, проверят наличие и готовность первичных средств пожаротушения и проведут дополнительный инструктаж специалистов.

«Противопожарные мероприятия будут проведены также во всех подведомственных учреждениях образования, культуры и спорта. Для предупреждения палов сухой травы на окраинах города и пустырях будут привлечены сотрудники полиции и дружинники», – сообщили в администрации Пскова.