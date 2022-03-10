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Общество

Туристский центр Псковской области вошел в топ-5 лучших в России в результате народного голосования

10 марта 2022 года, 15:35

Туристский информационный центр Псковской области вошел в топ-5 лучших в России в результате народного онлайн голосования. Об этом «Псковской правде» сообщили в самом ТИЦ. В голосовании участвовали более 17 тыс. 900 человек.

Туристский центр Псковской области вошел в топ-5 лучших в России в результате народного голосования

Фото: Дарья Хваткова

В пятерку также вошли Туристский информационный центр Самарской области; Центр развития туризма Златоустовского городского округа; Туристско-информационный центр VISITKOLOMNA, а также Туристско-информационный центр Кургана.

Далее, чтобы подвести окончательные итоги Всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ», будет проведена независимая оценка качества оказания услуг, а также экспертной работы конкурсантов. Результаты народного голосования также будут учитываться, их удельный вес составит 10%.

Итоги станут известны 13 марта 2022 года на Ежегодной встрече туристско-информационных организаций в рамках Международной туристической Выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2022».

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