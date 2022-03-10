Горячая линия по вопросам прав потребителей заработает в Псковской области с 14 марта

С 14 по 25 марта в Псковской области будет работать горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей. Ее проведет региональное Управление Роспотребнадзора, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ведомства.

Получить консультации потребители смогут в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующим телефонам:

- в Пскове: 8 (8112) 62-25-03, 8 (8112) 62-24-77;

- в Великих Луках: 8 (81153) 3-72-01, 8 (81153) 7-70-96;

- в Острове: 8 (81152) 3-28-98;

- в Опочке и Невеле: 8 (81138) 2-24-23, 8 (81151) 2-54-02.

Потребители также могут обратиться в консультативный центр при ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по телефону 8 (8112) 66-21-16.