12 марта в Пскове пройдет тур по новостройкам с возможностью льготной ипотеки

12 марта всех желающих приглашают на тур по псковским новостройкам. В этот раз участников познакомят с квартирами, которые можно будет приобрести по льготной ипотеке от 5,75%. Кроме того, в ходе тура будут представлены самые интересные предложения на рынке современной недвижимости.



Участникам мероприятия расскажут о наличии более 50 вариантов планировок в уже готовых и строящихся псковских домах на любой бюджет, проведут их по строительным площадкам, покажут планировки квартир. В туре также примут участие представители застройщика, которые ответят на все имеющиеся вопросы. Кроме того, специалисты подробно расскажут участникам про новую программу «Меняем старое на новое». Приобретение квартиры в трейд-ин* – это выгодная услуга, представляющая собой обмен старого жилья на новое с дополнительной платой. Данная система позволяет облегчить процедуру продажи собственникам, выступая современной и удобной формой для улучшения жилищных условий.