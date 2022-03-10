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Общество

12 марта в Пскове пройдет тур по новостройкам с возможностью льготной ипотеки

10 марта 2022 года, 12:23

12 марта всех желающих приглашают на тур по псковским новостройкам. В этот раз участников познакомят с квартирами, которые можно будет приобрести по льготной ипотеке от 5,75%. Кроме того, в ходе тура будут представлены самые интересные предложения на рынке современной недвижимости.

12 марта в Пскове пройдет тур по новостройкам с возможностью льготной ипотеки

Участникам мероприятия расскажут о наличии более 50 вариантов планировок в уже готовых и строящихся псковских домах на любой бюджет, проведут их по строительным площадкам, покажут планировки квартир. В туре также примут участие представители застройщика, которые ответят на все имеющиеся вопросы.

Кроме того, специалисты подробно расскажут участникам про новую программу «Меняем старое на новое». Приобретение квартиры в трейд-ин* – это выгодная услуга, представляющая собой обмен старого жилья на новое с дополнительной платой. Данная система позволяет облегчить процедуру продажи собственникам, выступая современной и удобной формой для улучшения жилищных условий.

12 марта в Пскове пройдет тур по новостройкам с возможностью льготной ипотеки

В предстоящем туре псковичи отправятся в четыре жилых комплекса: Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности); ЖК Заречье PARK» (улица А. Алехина); ЖК «Образцовый» (улица Крестки) и ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская).

Чтобы принять участие в туре, необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242.

Отъезд состоится в субботу, 12 марта, в 11.00 от улицы Ленина, 6а.

*Трейд-ин является системой покупки, которая представляет собой процесс отдачи покупателем продавцу старого товара в зачет стоимости нового.

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