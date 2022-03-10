Центр опережающей профподготовки откроется в Псковской области в 2022 году

В 2022 году в Псковской области откроется Центр опережающей профессиональной подготовки. Площадку создадут на базе Псковского политехнического колледжа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

На специализированной площадке будет проводиться работа со школьниками, студентами и взрослыми про профессиональной ориентации, подготовке и переподготовке, а также повышению квалификации на наиболее перспективным и востребованным рабочим профессиям. Центр опережающей подготовки также станет для мастеров и педагогов точкой роста производственного обучения профессиональных образовательных организаций.

«Деятельность ЦОППа подразумевает тесное взаимодействие граждан, находящихся в поиске работы и готовых к переобучению, со службами занятости, работодателями и профессиональными образовательными организациями, которые испытывают потребность в профессиональных кадрах или нуждаются в повышении их квалификации», – сообщили в пресс-службе администрации.

В настоящее время в Псковской области уже ведется активная работа по созданию центра. В частности, уже проведены встречи с работодателями, ведутся подготовительные работы с мастерами производственного обучения и педагогами, закупается оборудование.

«По всем вопросам мы проконсультировались с коллегами из Санкт-Петербурга и Новгородской области, где такие центры уже функционируют. Кроме того, колледж тесно взаимодействует со специалистами профильного Министерства», – сообщил директор Псковского политехнический колледжа Александр Седунов.

По его словам, на специализированной площадке также планируется проведение демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс».

Центр опережающей профессиональной подготовки откроют в рамках региональной программы «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». На эти цели Псковской области выделили свыше 20 млн рублей.