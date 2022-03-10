На окраине Пскова завершился первый этап строительства приюта для животных

Первый этап строительства приюта для животных завершился на окраине в Пскове. Об этом сообщает Псковское агентство информации.



Новый современный приют для животных разместился на окраине Пскова – на улице Новаторов, 8б. Его строительство началось в августе 2020 года благодаря победе на конкурсе президентских грантов. При этом участок для будущего приюта зоозащитная организация «Шанс» получила еще в 2017 году. На данный момент сотрудникам приюта для животных удалось завершить первый этап строительства, в ходе которого были оборудованы семь рядов вольеров для 140 собак, а также выделена карантинная зона.



«Конечно, останавливаться на этом мы не будем, но и расти до бесконечности не собираемся. У нас обязательно будет зона для так называемых агрессивных животных, которых мы не имеем права выпускать на улицы города. Ряд вольеров оградят специальными решётками для безопасности работников и самих животных», – сообщила волонтер «Шанса» Анжелика Денисенко. По ее словам, также на территории нового приюта для животных планируют оборудовать отдельные помещения для щенков, так как их «очень сложно» содержать в вольерах и им необходимы безопасность и тепло. Для старых животных, которым тяжело жить в стае, в современном псковском зооприюте построят теплые вольеры. Как отмечают сотрудники «Шанса», в дальнейшем на территории приюта планируется еще много работы. Так, особое внимание будет уделено строительству теплых помещений, где будут оборудованы кабинет для осмотра прибывающих собак, складская зона, комната для отдыха персонала и кухня для приготовления пищи. Предположительно, работы по данному направлению должны начаться до конца текущего года. Кроме того, по словам работников приюта, необходимо также предусмотреть ветеринарный кабинет для льготной стерилизации и осмотра животных и душ.