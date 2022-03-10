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Общество

Мебель в псковских магазинах подорожает на 30%

10 марта 2022 года, 09:50

Мебель в магазинах Псковской области подорожает в среднем на 30%, сообщает «АиФ-Псков». При этом сейчас в салонах ещё есть в продаже мебель по старой стоимости — её не стали поднимать на ранее закупленный товар.

Тем не менее, все торговые точки уже получили уведомления от производителей о повышении цен, а некоторым пришли и первые партии подорожавшей мебели.

Причиной увеличения стоимости мебельщики называют рост цен на комплектующие и материалы, а также прогнозируют из нехватку и, как следствие, дефицит мебели.

В этой связи собственники магазинов советуют псковичам, которые планировали купить мебель в ближайшее время, сделать это сейчас.

Подробнее о том, как изменился псковский рынок после ухода IKEA и какие изменения его ждут, читайте здесь>>>

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