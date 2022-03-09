Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Сенатор Елена Бибикова приняла участие в акции по сбору гумпомощи беженцам Донбасса

9 марта 2022 года, 19:39

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в акции по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Она передала товары первой необходимости для семей с детьми в пункт сбора гуманитарной помощи.

В настоящий момент в приемной «Единой России», как сообщили её сотрудники, проходит сбор гумпомощи для беженцев, прибывших из Донбасса. Обычные граждане, предприниматели и представители общественных организаций приносят вещи первой необходимости, продукты, предметы гигиены, игрушки и канцелярские принадлежности.

Также сенатор Елена Бибикова рассмотрела итоги приема граждан по вопросам здравоохранения в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Псковичи поблагодарили сенатора за помощь в решении вопросов по обеспечению медицинскими препаратами детей с сахарным диабетом, о чем сообщили сотрудники региональной приемной. 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Голышев: Все санкции коллективного запада во главе с США во благо нашей страны
До -15 градусов ожидается в ночь на 10 марта
С 9 марта возобновляется оказание плановой первичной помощи в Псковской области
12 марта в Себежском районе пройдет патриотический автопробег
Цены на билеты в Псковской филармонии повышать не планируют
Псковичи не смогут оплачивать проезд в автобусе телефоном с 10 марта
ПсковГУ планирует участвовать в создании инженерной школы
Больше первоклассников ожидается в псковских школах в 2022 году
До 9 сентября Банк России вводит временный порядок выдачи наличных средств с валютных вкладов

Комментарии

Авторизация
No comments
Как зарядить батарейки?

Общество / Здоровье
5 марта 10:49

Как зарядить батарейки?

Когда организму требуется комплексная помощь
Век живи

Общество
5 марта 10:01

Век живи

Истории женщин-долгожительниц из Псковской области

И юный «Октябрь» впереди?

Общество
4 марта 12:11

И юный «Октябрь» впереди?

Как изменится здание бывшего псковского кинотеатра по итогам реконструкции