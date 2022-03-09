Сенатор Елена Бибикова приняла участие в акции по сбору гумпомощи беженцам Донбасса

Зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в акции по оказанию помощи беженцам из Донбасса. Она передала товары первой необходимости для семей с детьми в пункт сбора гуманитарной помощи.

В настоящий момент в приемной «Единой России», как сообщили её сотрудники, проходит сбор гумпомощи для беженцев, прибывших из Донбасса. Обычные граждане, предприниматели и представители общественных организаций приносят вещи первой необходимости, продукты, предметы гигиены, игрушки и канцелярские принадлежности.

Также сенатор Елена Бибикова рассмотрела итоги приема граждан по вопросам здравоохранения в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Псковичи поблагодарили сенатора за помощь в решении вопросов по обеспечению медицинскими препаратами детей с сахарным диабетом, о чем сообщили сотрудники региональной приемной.