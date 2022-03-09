12 марта в Себежском районе пройдет патриотический автопробег

Как сообщили в организации, автопробег проводится в поддержку Российской Армии, которая проводит специальную военную операцию на территории Украины.

Участники мероприятия сводной колонной проедут от возводимого памятника Зарождению Знамени Победы в поселке Идрица до деревни Заситино. Им нужно будет использовать флаг России, флаги ДНР и ЛНР, флаги субъектов и районов, копии Знамени Победы, знамена поисковых формирований, общественных и иных организаций, а также тактические знаки Z и V.

В деревне Заситино участники автопробега смогут возложить цветы к братскому воинскому захоронению и почтить воинов минутой молчания.

После автомобили проследуют до деревни Дубровка, откуда участники смогут разойтись по своим маршрутам.

ВППО «След Пантеры» просит всех, кто хочет принять участие, взять с собой имеющиеся знамена и флаги, радиостанции УКВ-диапазона, цветы для возложения, знаки символики, паёк на весь день, мешки для мусора, а также, если будет возможность, дополнительные флаги ЛНР И ДНР.

Сбор участников пройдет у места возводимого памятника Зарождению Знамени Победы, который находится недалеко от развязки дорог перед въездом в поселек Идрица. Для участия необходимо приехать к 11:00. В 11:30 колонна отправится в Себеж, куда прибудет к 12:30. В деревню Заситино автомобили прибудут в 13:30. Там пройдет возложение цветов, минута молчания, а также формирование колонны. В деревню Дубровка участники отправятся в 14:00 и прибудут туда в 14:45.