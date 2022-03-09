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Общество

ПсковГУ планирует участвовать в создании инженерной школы

9 марта 2022 года, 14:46

Псковский государственный университет планирует принять участие в проекте Министерстве науки и высшего образования РФ по созданию передовой инженерной школы. Данный вопрос подняла ректор вуза Наталья Ильина на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым 9 марта. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Глава области поддержал идею и сообщил о готовности оказать содействие.

Помимо этого, Наталья Ильина рассказала о ходе ремонтных работ в кампусе ПсковГУ. Подрядчик закончил перечень оговоренных ранее обязательств. Строители завершают отделку в жилом корпусе D, они уже готовы начать дальнейшие монтажные работы. К середине марта подрядная организация обещает закончить покраску общественных зон административного корпуса С.

На встрече также подняли вопрос организация помощи беженцам с Донбасса посредством студенческих волонтерских отрядов. По словам Натальи Ильиной, университет уже подключился к сбору гуманитарной помощи для пострадавших. На базе студенческого отделения МФЦ работает специальный штаб «Мы вместе». Все собранные вещи и продукты, сообщила ректор, в дальнейшем отправятся в региональный центр добровольчества, откуда они поступят беженцам.

Также Наталья Ильина рассказала, что на базе ПсковГУ в 2022 году вновь состоится международный образовательный проект «Летний университет». В котором примут участие российские студенты, учащихся вузов ЛНР, ДНР, а также Белоруссии и других стран.

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