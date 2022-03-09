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Общество

Фестиваль кузнечного дела возродят в Псковской области в 2022 году

9 марта 2022 года, 11:24

В честь 100-летия реставратора, архитектора и автора нескольких региональных памятников Всеволода Смирнова в Псковской области в 2022 году возрождают фестиваль кузнечного дела. Об этом председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» 9 марта.

Фестиваль кузнечного дела возродят в Псковской области в 2022 году

Фото: ПАИ

Фестиваль кузнечного дела планируют провести в формате Open Air в июле. В настоящее время заявки на участие в мероприятии уже подали 23 кузнеца. Ольга Тимофеева подчеркнула, что в рамках фестиваля планируется задействовать дом Сафьянщикова и площадку вокруг него.

Всеволод Смирнов – кузнец, художник-реставратор, архитектор, член Союза художников и Союза архитекторов СССР. В 60-х годах он вместе с Михаилом Семеновым проводил реставрацию башен и стен Печерского монастыря. Всеволод Смирнов создал церковные кресты, кованные ворота, прапоры и люстры в интерьерах зданий Пскова, Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, консульства архипелага Шпицберген и посольства в Вашингтоне.

В Пскове в настоящее время установлены два памятника его авторства: щит в Псковском кремле в честь победы Александра Невского на Чудском озере и Могила Неизвестного Солдата.

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