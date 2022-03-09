9 марта в Пскове пройдет встреча с будущими волонтерами «Экомышления»

Встреча с будущими волонтерами проекта, который был поддержан Фондом Президентских грантов, пройдет в Пскове 9 марта. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте «Экомышление».

На встречу приглашают тех, кто ранее регистрировался на портале Добро.ру, а также тех, кто хочет принять участие или послушать о волонтерстве, но не регистрировался на сайте.

Встреча с будущими волонтерами состоится 9 марта в 17.00 в креативном центре «Культура», который находится в Псковской областной научной библиотеке на улице Профсоюзная, 2.

Сбор в холле библиотеки запланирован на 16.50.

«На встрече расскажем о проекте, его цели и задачах, о экологических уроках и роли волонтера на них и на наших городских акциях. Приходите 9 марта в 17:00 в Областную библиотеку и присоединяйтесь к нашей команде», – сообщили в «Экомышлении».