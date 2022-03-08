Михаил Ведерников сообщил о первых военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по защите Донбасса

Два офицера-десантника, служба которых ранее была связана 76-й десантно-штурмовой дивизией, погибли в ходе специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения Луганской и Донецкой республик от геноцида. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем профиле в Instagram.

«С прискорбием сообщаю о первых потерях среди наших военнослужащих», – заявил глава региона. По словам губернатора, Юрий Агарков и Константин Зизевский с честью исполнили свой долг, мужественно и доблестно защищая безопасность России. Михаил Ведерников также уточнил, что оба офицера-десантника являлись представителя известных многим псковичам династий.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким десантников. Вся Псковская область скорбит вместе с вами», – отметил губернатор региона. Михаил Ведерников подчеркнул, что поддержка военнослужащих, сражающихся за жизнь Донбасса, будущее нашего Отечества и безопасность наших рубежей – общий долг всех россиян.

«Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!», – заключил Михаил Ведерников.