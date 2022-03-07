Новые меры поддержки для продавцов вводит OZON

OZON вводит новые меры поддержки для продавцов, продолжая обслуживать покупателей в прежнем режиме. Об этом сообщается на сайте компании.

В настоящее время клиенты Ozon в прежнем режиме могут совершать свои покупки. Как отмечают представители компании, на некоторые категории товаров на данный момент фиксируется повышенный спрос, однако площадка имеет запасы продукции на региональных и центральных складах. Кроме того, компания проводит мониторинг цен, пресекая необоснованное повышение стоимости социально значимых товаров.

Оплата продукции на сайте также происходит без сбоев. В частности, клиенты Ozon по-прежнему могут расплатиться за заказы картами Visa и Mastercard, которые были выпущены российскими банками. Транзакции также проводятся через карту МИР и другие платежные инструменты.

Без перебоев продолжает работать и логистическая инфраструктура Ozon. Так, ежедневно компанией доставляется свыше одного миллиона посылок с продукцией широкого ассортимента. Товары от поставщиков и продавцов по всей России принимают около 100 сортировочных центров, а также десять крупным складских комплексов. Здесь же происходит и отгрузка заказов в доставку.

Для перевозок товаров внутри страны компания использует наземный транспорт. На данный момент он без перебоев доставляет посылки как внутри регионов, так и на дальних расстояниях.

Кроме того, как сообщили в Ozon, компания до 30 июня отменила плату за размещение на своих складах наиболее востребованных товаров. В их числе товары для животных и детей, товары повседневного спроса, товары для огорода и сада, электроника и другие. Данная мера позволяет наполнять региональные склады популярными товарами, обеспечивая быструю доставку до покупателей, находящихся в любой части России.