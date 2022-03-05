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Общество

Услугой социальной помощи на дому могут воспользоваться псковичи

5 марта 2022 года, 18:40

Жители Пскова могут воспользоваться услугой социальной помощи на дому. Об этом городская администрация сообщает в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Услугой социальной помощи на дому могут воспользоваться псковичи

Фото пресс-службы администрации Пскова

Маломобильные граждане, пенсионеры, родители грудных детей, а также те, кто находится на изоляции, не имея возможности выйти из дома, могут обратиться с просьбой о доставке необходимых лекарств и продуктов питания на дом.

Лекарства волонтёры покупают по рецепту, а продукты питания – по списку. Кроме того, они также могут получить рецепт у врача и выписать лекарства в поликлинике.

Чтобы подать заявку на оказание социальной помощи на дому псковичам необходимо позвонить на «горячую линию» по телефону «122», сообщив свои данные. Далее информация будет передана в волонтёрский штаб.

«Работа организована для того, чтобы затормозить распространение штамма «омикрон» новой коронавирусной инфекции», – сообщили в администрации Пскова.

Кроме того, в настоящее время ведется запись в добровольцы. Записаться можно на сайте Добро.ру, а также в сообществе «Доброволец Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Помочь может каждый!», – обратились к псковичам в городской администрации.

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