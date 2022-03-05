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Общество

Тысячу тюльпанов подарят женщинам Псковской области 8 марта

5 марта 2022 года, 12:37

В международный женский день, 8 марта, волонтеры, студенты и представители национальных диаспор Псковской области подарят женщинам тысячу тюльпанов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тысячу тюльпанов подарят женщинам Псковской области 8 марта

Раздача цветов пройдет в рамках акции «Вам, любимые!» в Пскове, Великих Луках и муниципалитетах. Она посвящена, как сообщили в пресс-службе, «проявлению чувства доброты и нежности к представительницам прекрасной половины человечества».

Особое внимание волонтеры уделят женщинам социальных учреждениях региона, а также женщинам-ветеранам. Для последних добровольцы создадут организуют концерты под окнами и помогут по хозяйству.

В учреждениях культуры в муниципалитетах к Международному женскому дню приурочены мастер-классы, познавательные интерактивные игры, выставки, творческие встречи и поэтические вечера, концертные программы и театральные постановки.

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