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Общество

Михаилу Ведерникову предоставили доработанные эскизы пешеходного моста через Пскову

5 марта 2022 года, 11:49

Доработанные эскизы пешеходного моста через реку Пскову предоставил председатель комитета по охране объектов культурного наследия региона Вадим Нэдик в ходе рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым 5 марта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаилу Ведерникову предоставили доработанные эскизы пешеходного моста через Пскову

Фото: Андрей Степанов

Эскизы одобрил Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия в регионе. Глава Псковской области оценил один из эскизов и дал поручение вместе с вице-губернатором Нинель Салагаевой проработать возможности получения финансирования на подготовку проекта и дальнейшую реализацию.

Помимо этого, Вадим Нэдик отчитался о создании зон охраны объектов культурного наследия, расположенных в центре Пскова. Специалисты профильного комитета утвердили более 120 границ территорий объектов культурного наследия. В текущем году планируется завершить работы.

В результате появятся 13 отдельных проектов объединенных зон охраны. Большая их часть находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации. По словам Вадима Нэдика, причиной этому является наличие на территории объектов всемирного наследия ЮНЕСКО или особо ценных памятников истории.

На завершающий этап работ по подготовке проектов объединенных зон охраны будет направят 4 млн рублей.

В зоны охраны попадут различные стационарные и не стационарные объекты, в связи с чем комитет тесно взаимодействует с предпринимателями и администрацией города, что позволит учитывать интересы бизнеса и общественных организаций.

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