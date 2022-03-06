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Общество

Михаил Ведерников: Призываю пользоваться только официальными источниками

6 марта 2022 года, 13:28

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона пользоваться только официальными источниками, так как в сети распространяется все большее количество недостоверной информации и фейков. Об этом он сообщил в своем еженедельном обращении к псковичам в социальных сетях.

По его словам, на сегодняшний день большое психологическое воздействие оказывают заполонившие сеть фейки и источники с недостоверной информацией. «Например, противник запустил работу информационных сайтов, которые якобы позволяют установить судьбу российских бойцов», – привел в пример Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что данные сайты выступают одним из способов вражеской разведки, так как с помощью них у обеспокоенных родственников «выманивают» информацию о российских военных.

«Мы провели простой эксперимент: наш парень, который не находится на фронте, обратился на эту линию и назвал свои собственные данные. Естественно, ему на голубом глазу сообщили, что такой человек находится в украинском плену», – сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона также порекомендовал для тех, кто пользуется Телеграмом, ознакомиться с каналами «Объясняем.рф» и «Война с фейками», в которых представлены подобные примеры информационной войны.

Отдельно Михаил Ведерников обратился к администраторам пабликов в социальных сетях, которые ранее атаковали украинские боты. «Согласно статье 10.6 Федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и защите информации», вы обязаны пресекать распространение недостоверных данных. Пожалуйста, следите за этим, это сейчас очень важно», – сообщил губернатор.

Кроме того, Михаил Ведерников также напомнил тем, кто всячески пытается разжигать панику, о возможных последствиях. Так, глава региона подчеркнул, что в Государственную Думу РФ уже внесли поправки, согласно которым за распространение фейковой информации о действиях ВС РФ может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком до 15 лет. 

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