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Общество

Паром «Маршал Рокоссовский» обеспечит постоянную связь Калининградской области со всей Россией

4 марта 2022 года, 19:43

Постоянную и надежную связь Калининградской области со всей Россией позволит гарантировать новый паром «Маршал Рокоссовский». Морской транспорт также поможет обеспечить гражданам достойные условия жизни, сообщает Интерфакс со ссылкой на президента Российской Федерации Владимира Путина.

Наличие подобного парома, по словам Владимира Путина, даст гарантию постоянной и надежной связи западного российского форпоста со всей страной. Паром, в том числе, позволит обеспечить достойные жизни граждан при любом развитии событий, даст возможность дальнейшего укрепления социальной, промышленной и туристической инфраструктуры Калининградской области, а также обеспечит устойчивую работу региональных предприятий и бесперебойную поставку продукции.

В ходе церемонии поднятия государственного флага на пароме «Маршал Рокоссовский» Владимир Путин в режиме видеоконференции отметил, что первый рейс морского транспорта состоится уже сегодня. В Калининградскую область судно впервые повезет продукцию для строительной и других отраслей экономики региона и товары повседневного спроса.

Кроме того, президент подчеркнул, что подобный класс морского транспорта также сможет выходить в море при неблагоприятных погодных условиях. В частности, зимой для этого ему не потребуется сопровождение ледокола.

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