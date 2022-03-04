В Псковской области возобновится производство инкубационных яиц бройлеров

Производством инкубационных яиц бройлеров в Псковской области займется ЗАО «Агрофирма «Победа». Предприятие берет в долгосрочную аренду площадки птицефабрики «Псковская» в деревне Писковичи, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

По словам председателя комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николая Романова, деятельность птицефабрики будет восстановлена в рамках импортозамещения для обеспечения племенным яйцом птицефабрик и инкубационным яйцом бройлеров региональных предприятий.

«В дальнейшем планируется проводить работу по созданию племенного репродуктора по разведению бройлеров и обеспечению инкубационным яйцом производителей мяса птицы», – отметил он и уточнил, что ранее данная задача была поставлена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Николай Романов также сообщил, что инкубационным яйцом планируют обеспечивать предприятия не только Псковской области, но и Ленинградской. Планируется, что годовая производственная мощность птицефабрики «Псковская» составит 33 млн штук инкубационного яйца.