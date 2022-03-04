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Общество

Почти в два раза выросли поставки цветов в Псковскую область к 8 марта

4 марта 2022 года, 17:05

К 8 марта поставки цветов в Псковскую область выросли почти вдвое. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Почти в два раза выросли поставки цветов в Псковскую область к 8 марта

Источник: pixabay.com

По словам представителей управления, наибольшее количество срезанных цветов, порядка 152 млн, в Псковскую область поступает из Латвии и Литвы. Из Словакии в регион везут 20 млн срезанных цветов и 8 млн цветов в горшках. В общей сложности в Псковскую область поставляют цветы из 44 стран. Среди них Эквадор, Нидерланды, Кения, Колумбия и другие.

Кроме того, специалисты отмечают, что относительно прошлого года грузопоток на границе вырос почти в два раза. Так, если в 2021 году в Псковскую область пропустили 154,8 млн цветов, то в 2022 году – 333,2 млн. При пересечении границы все цветы проходят проверку бумажной документации и большой фитосанитарный контроль.

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