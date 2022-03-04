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Транспорт / Автопарк

Псковские дилеры рассказали о перспектива автомобильного рынка и новых ценах

4 марта 2022 года, 16:43

Псковские дилеры рассказали, как отразились на автомобильном рынке санкции и уход большинства брендов. По мнению экспертов, в результате освободившиеся ниши займут китайские и корейские производители.

«По последней информации от наших региональных менеджеров, Kia и Hyundai остаются и мы можем гарантировать стабильные поставки автомобилей, в отличие от некоторых других производителей», - заявил «Псковской правде» исполнительный директор ООО «Автосалон 1» (официальный дилер Hyundai) Дмитрий Минин.

В автосалоне «Чери Центр Псков» отметили, что никаких проблем с поставками нет — буквально на днях прибыла новая партия автомобилей. «У китайцев Chery настрой очень даже позитивный. Качество и комплектация у них достойные, так что они займут освободившиеся ниши на нашем рынке», - заявили в компании.

В автосалоне «Псков — Лада» также уверяют, что машин достаточно, а о каких-либо перебоях в поставке пока речи не идёт.

При этом уже фиксируется рост цен на автомобили, в том числе и на подержанные. В частности, новые машины подорожали уже на 20% и эксперты говорят, что стоимость продолжит расти. Один же из псковских салонов пошёл другим путём и сразу поднял ценники на 150%.

Также есть опасение, что количество автокредитов резко сократиться из-за выросшей ставки.

Подробнее о ситуации на авторынке Пскова читайте здесь >>>

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