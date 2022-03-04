Новых судей в Псковской области назначил Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил новых судей в Псковской области. Указ о назначении размещен на официальном интернет-портале правовой информации .

Согласно соответствующему документу, Алёну Тарасову назначали судьей Арбитражного суда Псковской области, Сергея Колесникова – заместителем председателя Псковского областного суда на шестилетний срок полномочий. Этим же указом судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции назначена Наталья Яроцкая.

Кроме того, Владимир Путин указом освободил от обязанностей представителя президента России в квалификационной коллегии судей Псковской области Андрея Калинина и назначил его представителем президента России в квалификационной коллегии судей Мурманской области.