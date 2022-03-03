В Пыталовском районе возобновилась работа хлебокомбината

Работа хлебокомбината возродилась в Пыталовском районе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 3 марта сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

По её словам, хлебозавод, который пользовался большой популярностью у местных жителей, был закрыт в Пыталовском районе несколько лет назад. «Хлеб у нас очень вкусный. И вот сейчас мы возродили работу хлебокомбината. Хлеб «Пыталовский», батон «Дачный, булочки разные и т. д. – более 40 наименований выпекают», – отметила Вера Кондратьева. Она подчеркнула, что пыталовский хлеб на данный момент можно попробовать только в самом муниципалитете.

Глава Пыталовского района также поделилась, что в муниципалитете в настоящее время нет каких-либо больших производств, однако многие псковичи знают о том, что в районе производится хорошая колбаса.

«Пыталовский мясоперерабатывающий комбинат ATOYAN выпускает более 10 видов продукции – тушенку, колбасу и т. д.», – сообщила Вера Кондратьева и уточнила, что комбинат имеет 950 торговых точек в странах СНГ и России, а также полторы тысячи клиентов по всей стране.

Кроме того, в Пыталовском районе также имеются сельское предприятие «Линово», где разведением скота и производством молока занимаются 34 человека , а также предприятие деревообработки. 54 сотрудника работают в зерносушильном комплексе «Тригорское». В планах также приобретение сушильного комплекса по глубокой обработке древесины, на данный момент уже есть инвестиционный проект.