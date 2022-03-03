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Экономика / Деньги

По 10 тысяч рублей получат беженцы из Украины в Псковской области

3 марта 2022 года, 13:49

Граждане Украины, вынужденно покинувшие свою страну и прибывшие в Псковскую область, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По 10 тысяч рублей получат беженцы из Украины в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Выплата предоставляется каждому члену семьи. Материальную помочь имеют право получить украинцы, которые приехали в Россию через пункты пропуска Ростовской области не ранее 18:00 18 февраля 2022 года.

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в Центр соцобслуживания по месту временного проживания.

Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие личности взрослых и детей. Документы на иностранном языке необходимо перевести на русский язык. Если фамилии ребенка и родителя не совпадают, дополнительно потребуется документ, подтверждающий родство.

Помимо этого потребуются реквизиты лицевого счета в кредитной организации РФ, содержащие полное наименование кредитной организации, БИК, ИНН/КПП банка, корреспондентский счет банка, лицевой счет получателя,.

Чтобы открыть счет, потребуется один из указанных документов: паспорт гражданина ЛНР или ДНР, российский паспорт, украинский паспорт или вид на жительство.

На 2 марта в Псковскую область самостоятельно прибыли 17 украинцев. Они проживают у своих родных или друзей. На социальную выплату заявление подали 10 из них.

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