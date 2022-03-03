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Экономика / Инвестиции

Три инвестиционных проекта поддержали в Псковской области

3 марта 2022 года, 11:55

Три инвестиционных проекта поддержали на заседании Совета по инвестициям Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram.

Проект ООО «Профит» и ООО «Ибис Псков» заключается в постройке в Печорах многофункционального апарт-отеля, стоимость которого обойдется в 198 млн рублей, а также трехзвездочного отеля международного класса в Пскове за 540 млн рублей.

Государственную поддержку в виде налоговых льгот получат АО «Опытный завод «Микрон» и ООО «Велмаш-С», которые занимаются проектами по закупке нового высокотехнологичного оборудования и расширению производственных мощностей.

Третьим проектом, одобренным Советом по инвестициям региона, стал проект СПК «Исса» по развитию молочного животноводства и производству молока-сырья высшего сорта. Они также планируют развивать собственную кормовую базу. Компании рассчитывают реализовать проект в две очереди . Объемом инвестиций составляет более 230 млн рублей.

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