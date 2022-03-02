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Общество

Проект развития молочного животноводства поддержал совет по инвестициям Псковской области

2 марта 2022 года, 19:40

Совет по инвестициям Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова поддержал инвестиционный проект развития молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Проект развития молочного животноводства поддержал совет по инвестициям Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Инвестиционный проект, направленный на производство молока-сырья высшего сорта с максимальным развитием собственной кормовой базы и развитие молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота, представил сельскохозяйственный производственный кооператив «Исса». Данный проект предполагает две очереди реализации. Общий объем инвестиций превышает 230 млн рублей.

Проект развития молочного животноводства поддержал совет по инвестициям Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также в ходе регионального совета по инвестициям поддержку получили проекты еще двух компаний – ООО «Ибис Псков» и ООО «Профит». Они нацелены на создание в Псковской области объектов туристической инфраструктуры. В частности, в Пскове, в рамках инвестпроекта, планируется строительство трёхзвёздочного отеля международного класса «Ибис», в Печорах – многофункционального апарт-отеля. Объем средств, которые будут вложены в реализацию данных проектов, составляет порядка 740 млн рублей.

На заседании совета по инвестиция также обсудили риски, которые имеются при реализации проектов. Так, в ходе обсуждения некоторым инвесторам рекомендовали доработать финансовые модели. Помимо этого, с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области также необходимо согласовать строительные планы двух компаний.

Проект развития молочного животноводства поддержал совет по инвестициям Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На получение государственной поддержки в форме налоговых льгот инвестиционный совет региона единогласно одобрил заявки ООО «Велмаш-С» и АО «Опытный завод «Микрон». Они реализуют проекты по расширению производственных мощностей имеющихся предприятий и закупке нового высокотехнологичного оборудования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что единогласному принятию решений по инвестиционным проектам способствовали стабильность компаний и их положительный имидж.

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