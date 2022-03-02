Проект развития молочного животноводства поддержал совет по инвестициям Псковской области

Совет по инвестициям Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова поддержал инвестиционный проект развития молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Инвестиционный проект, направленный на производство молока-сырья высшего сорта с максимальным развитием собственной кормовой базы и развитие молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота, представил сельскохозяйственный производственный кооператив «Исса». Данный проект предполагает две очереди реализации. Общий объем инвестиций превышает 230 млн рублей.

Также в ходе регионального совета по инвестициям поддержку получили проекты еще двух компаний – ООО «Ибис Псков» и ООО «Профит». Они нацелены на создание в Псковской области объектов туристической инфраструктуры. В частности, в Пскове, в рамках инвестпроекта, планируется строительство трёхзвёздочного отеля международного класса «Ибис», в Печорах – многофункционального апарт-отеля. Объем средств, которые будут вложены в реализацию данных проектов, составляет порядка 740 млн рублей.

На заседании совета по инвестиция также обсудили риски, которые имеются при реализации проектов. Так, в ходе обсуждения некоторым инвесторам рекомендовали доработать финансовые модели. Помимо этого, с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области также необходимо согласовать строительные планы двух компаний.