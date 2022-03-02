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Общество

До 8 марта в Пскове будет открыт торговый городок на масленичной площадке

2 марта 2022 года, 19:05

Торговый городок на масленичной площадке в Пскове будет открыт до 8 марта. Об этом городская администрация сообщила в своем профиле в Instagram.

До 8 марта в Пскове будет открыт торговый городок на масленичной площадке

Фото пресс-службы администрации Пскова

Как отметили в администрации Пскова, масленичная деревня открыта для псковичей и гостей города ежедневно с 10.00 до 19.00 в Финском парке. Ремесленники, расположившиеся в деревянных домиках, предлагают посетителям ярмарки товары местного производства. Среди них самодельные игрушки, изделия из дерева, украшения, куклы-травницы, чай, мед, гастрономические сувениры, цукаты, варенье и колбасы из разного вида мяса. В двух лавках гости масленичной площадки также могут купить на вынос кофе, чай, блины и выпечку.

Для юных посетителей и их родителей в масленичной деревне в Финском парке организованы традиционные масленичные забавы. В частности, они могут пройти полосу препятствий, поймать рыбку, выстрелить и попасть в мишень, а также заплести косу Масленице. Кроме того, гостям масленичной площадке предлагают поучаствовать в боях мешками, загадать желание, пройдя под масленичной аркой с Дедом и Бабкой, а также сфотографироваться в тематических фотозонах.

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