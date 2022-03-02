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Общество

В Псковской области увеличат зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания

2 марта 2022 года, 17:45

Зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания планируют увеличить в Псковской области. Решение о выделении дополнительных средств на эти цели принял губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В Псковской области увеличат зарплаты специалистов отделения сопровождаемого проживания

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Вопрос об увеличении заработной платы специалистов отделения сопровождаемого проживания был рассмотрен губернатором региона в рамках рабочей встречи с директором Центра лечебной педагогики, членом Общественной палаты Российской Федерации от Псковской области Андреем Царевым.

«Эти специалисты работают для людей с ментальной инвалидностью, которые не могут жить самостоятельно, без постоянной помощи и поддержки соцработников. Труд этот очень непростой, здесь есть и утренние, и вечерние, и ночные смены. При этом зарплаты значительно ниже, чем в среднем по региону», – подчеркнул Михаил Ведерников.

На повышение заработной платы 14 специалистов отделения сопровождаемого проживания в фонд оплаты труда планируют направить 1,6 млн рублей. В настоящее время данное отделение является частью Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом «Я и Ты». Совместно с Центром лечебной педагогики она реализует проект на основе социального партнёрства общественности и государства.

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