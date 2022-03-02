С 28 февраля в Псковском районе запрещен выход на лед озер

Выход на лёд озёр в Псковском районе запрещен с 28 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Запрет выхода на лёд водоёмов был введен в связи с повышением температуры воздуха на территории региона, начавшимся процессом таяния льда на озёрах и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые связаны с гибелью людей на водных объектах.

Распоряжение №3 от 24 февраля текущего года приняла региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Его подписала председатель КЧС и ПБ района, глава Псковского района Наталья Федорова.

На время действия запрета выхода на лёд водоёмов в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций специалисты МЧС будут осуществлять патрулирование озёр. Кроме того, планируется также проведение ряда организационных и профилактических мероприятий во взаимодействии с приграничным управлением ФСБ России по Псковской области, управлением МВД РФ и Росприроднадзором.

«Обращаем внимание, что за нарушение запрета выхода населения на лед озер Псковского района предусмотрена административная ответственность согласно статье 2.27 Закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»», – сообщили в региональном ГУ МЧС России.