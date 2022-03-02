Шундер: Привлечение частных организаций и НКО положительно скажется на качестве соцобслуживания

«Привлечение дополнительных ресурсов, в том числе частных организаций и социально ориентированных НКО, может положительно сказаться на качестве социального обслуживания, обучения в сфере занятости в рамках государственных услуг», – заявила председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Анжелика Шундер.

Она отмечает, что принципиально новой формой получения услуг в России стали сертификаты, имея которые, получатель может самостоятельно выбрать исполнителя этой услуги. «Расчитываю, что задача – нахождение оптимальных способов предоставления социальных услуг в регионе – будет решена», – сообщила Анжелика Шундер.

В ходе рабочего совещания замдиректора Департамента правового регулирования бюджетных отношений Минфина России Вероника Сергеева и первый вице-губернатор Вера Емельянова обсудили подходы к определению показателей эффективности оказания государственных услуг в социальной сфере.

В основном в социальной сфере бюджетные услуги оказывают государственные организации. Остальным предприятиям сложнее получить на них финансирование из бюджета. В связи с этим приняли федеральный Закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», который был создан для повышение качества и доступности бюджетных услуг. Что должно достигаться благодаря работе с потребительским мнением, привлечению негосударственных организаций, а также созданию здоровой конкурентной среды.

В регионе проведут исследование, направленное на определение удовлетворенности получателей услуг, наличия барьеров для негосударственных и государственных организаций для каждой выбранной областью услуги. Также оно необходимо для установления обоснованных целей для региона.

Псковская область является одним из пилотных субъектов России, где реализуется закон о социальном заказе.

«Цель проекта – активно использовать потенциал коммерческого сектора, который может предоставить социальные услуги оперативно и качественно, и перед органами власти стоит задача – найти оптимальные способы предоставления социальных услуг населению», – заявила Вера Емельянова.

В регионе выбрали услуги по уходу за детьми и обучению в сфере занятости. Социальный сертификат будет использоваться в качестве рабочего механизма. Средства на 2022 уже запланированы в бюджете Псковской области, как сообщила Вера Емельянова.

Планируется, что итоги социологического исследования подведут в августе-сентябре.