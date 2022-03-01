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Общество

В Пскове началась масленичная неделя

1 марта 2022 года, 19:35

Масленичная неделя, которая пройдет с 28 февраля по 6 марта, началась в Пскове. Тематические площадки развернулись в сквере имени 60-летия Октября и в Финском парке, сообщает комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму городской администрации.

На месте городского катка у Троицкого (Советского) моста организовано ярмарочное пространство. В деревянных домиках ремесленники предлагают товары местного производства. Также на территории тематического пространства подготовлена интерактивная площадка, на которой любой желающий может погрузиться в атмосферу масленичных гуляний и сфотографироваться на фоне стилизованных зон. Кроме того, в рамках масленичной недели можно попробовать свои силы в стрельбе из арбалета или лука.

5 и 6 марта гостей тематической площадки будут развлекать аниматоры. Здесь же, на территории у Троицкого моста в воскресенье, 6 марта, планируется сожжение чучела Масленицы. Если региональный Роспотребнадзор даст разрешение, то всех гостей ожидает сюрприз.

В сквере имени 60-летия Октября на 4-х углах соорудили лабиринт из сена размером 20 на 20 метров. Также для псковичей и гостей города подготовлен квест. Выбраться из лабиринта сможет тот, кто верно выполнит все задания.

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