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Общество

Ремонт тротуаров на улице Советской Армии стартовал в Пскове

1 марта 2022 года, 16:09

В Пскове в рамках нацпроекта начался ремонт тротуаров на улице Советской Армии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ремонт тротуаров на улице Советской Армии стартовал в Пскове

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

В настоящее время ремонтные работы проводятся на участке от улицы 1-я Поселочная до улицы Железнодорожной. Подрядчик занимается выкорчевыванием пней и сносом деревьев. При наступлении благоприятных погодных условий подрядной организацией также будет произведена разборка основания тротуара и демонтаж бортового камня.

В ходе проведения работ на улице Советской Армии отремонтируют свыше пяти километров тротуара. Помимо этого, подрядчик заменит старое барьерное ограждение, восстановит покрытие проезжей части у бортового камня, укрепит откосы насыпей, а также отфрезерует и заасфальтирует остановочные площадки и съезды.

После проведения дорожных работ на улице Советской Армии в Пскове посеют газон, благоустроят зеленую зону и высадят живую изгородь из саженцев кизильника.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком ремонта выступает управление городского хозяйства администрации Пскова. Подрядчиком – ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Срок завершения работ намечен на 18 августа текущего года.

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