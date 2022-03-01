247 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму одной тысячи рублей оштрафовали 247 человек. Об этом «Псковской правде» в объединенной пресс-службе региональных судов.
За прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму одной тысячи рублей оштрафовали 247 человек. Об этом «Псковской правде» в объединенной пресс-службе региональных судов.
Всего за данный период суды Псковской области рассмотрели 294 дела об административных правонарушения, которые были предусмотрены статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)), из них 44 жителям региона вынесли предупреждение. Иные процессуальные решения приняли по трём делам.