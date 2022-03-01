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Общество

247 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю

1 марта 2022 года, 15:06

За прошедшую неделю, с 21 по 27 февраля, в Псковской области за нарушение масочного режима на сумму одной тысячи рублей оштрафовали 247 человек. Об этом «Псковской правде» в объединенной пресс-службе региональных судов.

247 человек оштрафовали за нарушение масочного режима в Псковской области за неделю

Фото Дарьи Хватковой

Всего за данный период суды Псковской области рассмотрели 294 дела об административных правонарушения, которые были предусмотрены статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение «масочного» режима)), из них 44 жителям региона вынесли предупреждение. Иные процессуальные решения приняли по трём делам.

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