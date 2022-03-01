На девятом месте оказалась «Псковская правда» в февральском рейтинге цитируемости СМИ региона

По итогам февраля «Псковская правда» получила индекс цитируемости 0,07 и заняла девятое место в рейтинге цитируемости СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», федеральные СМИ ссылались на издание в материалах об изменении в законе о похоронном деле и цитировали подготовленный газетой медиарейтинг по итогам января.

Самым цитируемым СМИ региона в феврале было Псковское агентство информации (ИЦ 19,78). На второй строчке находится ПЛН с ИЦ 18,14, на третьей - «Эхо Москвы. Псков» с ИЦ 2,07, на четвёртой - ГТРК «Псков» с ИЦ 1,89. Замыкает февральский ТОП-5 портал luki.ru (ИЦ 1,75).

Вместе с «Псковской правдой» и ПАИ в ТОП-10 вошли «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков», которые работают в одном холдинге.