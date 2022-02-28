Псковское УФАС проверяет правильность начисления платы за отопление

Управление федеральной антимонопольной службы Псковской области проверяет правильность начисления платы за отопление. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель ведомства.

Жалобы на крупные суммы в квитанциях за январь и декабрь поступили от жителей Пскова и некоторых районов региона. «Пока аккумулируем всю ситуацию, запросили информацию по муниципалитетам, откуда пришли жалобы», - отметила Ольга Милонаец.

По её словам, ведомство запросит всю необходимую документацию у теплоснабжающих организаций и проверит правильность применения тарифа и порядок ценообразования.

Ожидается, что результаты проверки будут известны в середине марта. В случае, если будут выявлены нарушения, теплоснабжающим организациям грозят крупные штрафы.

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