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Общество / Коммуналка

Псковское УФАС проверяет правильность начисления платы за отопление

28 февраля 2022 года, 15:44

Управление федеральной антимонопольной службы Псковской области проверяет правильность начисления платы за отопление. Об этом «Псковской правде» сообщила руководитель ведомства.

Жалобы на крупные суммы в квитанциях за январь и декабрь поступили от жителей Пскова и некоторых районов региона. «Пока аккумулируем всю ситуацию, запросили информацию по муниципалитетам, откуда пришли жалобы», - отметила Ольга Милонаец.

По её словам, ведомство запросит всю необходимую документацию у теплоснабжающих организаций и проверит правильность применения тарифа и порядок ценообразования.

Ожидается, что результаты проверки будут известны в середине марта. В случае, если будут выявлены нарушения, теплоснабжающим организациям грозят крупные штрафы.

Подробнее о том, у кого повысилась плата за отопление и как это объясняют теплосети, читайте здесь >>>

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