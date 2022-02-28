По итогам минувшей недели, с 21 по 27 февраля, газета «Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона. По данным сервиса «Медиалогия», индекс цитируемости издания составил 0,04. Попадание в ТОП-10 «Псковской правде» обеспечил материал о новом законе о похоронном деле.

На первой строчке рейтинга оказалось Псковское агентство информации с ИЦ 4,49. Второй результат по итогам недели был у ПЛН (ИЦ 4,05), третий — у «МК Псков» (ИЦ 0,38). В пятёрку также вошли «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,32) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,29).

В десятке самых цитируемых значатся ещё два издания, которые работают в одном холдинге с ПАИ и «Псковской правдой». Это «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков».

Псковские СМИ на минувшей цитировали «Известия», «Невские новости», «АвиаПОРТ», портал «Культура» и другие.