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Общество

«Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона

28 февраля 2022 года, 12:24

По итогам минувшей недели, с 21 по 27 февраля, газета «Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона. По данным сервиса «Медиалогия», индекс цитируемости издания составил 0,04. Попадание в ТОП-10 «Псковской правде» обеспечил материал о новом законе о похоронном деле.

«Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона

На первой строчке рейтинга оказалось Псковское агентство информации с ИЦ 4,49. Второй результат по итогам недели был у ПЛН (ИЦ 4,05), третий — у «МК Псков» (ИЦ 0,38). В пятёрку также вошли «Эхо Москвы Псков» (ИЦ 0,32) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,29).

В десятке самых цитируемых значатся ещё два издания, которые работают в одном холдинге с ПАИ и «Псковской правдой». Это «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда. Псков».

Псковские СМИ на минувшей цитировали «Известия», «Невские новости», «АвиаПОРТ», портал «Культура» и другие.

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