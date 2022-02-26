Михаил Ведерников: 49 больных коронавирусом псковичей находятся в реанимации

49 жителей Псковской области, больных коронавирусом, находятся в реанимации. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в Псковской области фиксируется снижение общего количества пациентов, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции стационарно и амбулаторно. При этом в регионе остается большое количество больных, которые находятся в тяжелом состоянии.

Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены четыре жителя Псковской области. 49 больных коронавирусом находятся в реанимации.

С начала пандемии коронавирусом в Псковской области заболел 94 тыс. 681 человек, в том числе 917 – за минувшие сутки. Выздоровели 76 тыс. 773 жителя региона, из них 633 – за последние 24 часа. Скончались 1 тыс. 562 псковича, шесть человек умерли за прошедший день.