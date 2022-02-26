Порядка 920 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 25 февраля, в Псковской области коронавирусом заразились еще 917 жителей региона. Общее число заболевших составляет 94 тыс. 681 человек, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

230 подтверждённых случаев заболевания выявили в Пскове (всего 30 тыс. 711), 149 – в Великих Луках (всего 14 тыс. 944), 81 – в Невельском районе (всего 4 тыс. 166), 65 – в Себежском районе (всего 2 тыс. 209), 42 – в Островском районе (всего 4 тыс. 213), 40 – в Псковском районе (всего 7 тыс. 789), 38 – в Плюсском районе (всего 1 тыс. 472).

В Локнянском районе коронавирусом заболели 36 местных жителей (всего 907), в Печорском районе – 32 (всего 2 тыс. 180), в Пушкиногорском районе (всего 1 тыс. 189), в Гдовском районе – 29 (всего 1 тыс. 457), в Бежаницком районе – 27 (всего 1 тыс. 102), в Пыталовском районе – 25 (всего 1 тыс. 272), в Опочецком районе – 22 (всего 2 тыс. 930), в Дедовичском районе – 20 (всего 2 тыс. 163).

14 случаев добавились в общую статистику по коронавирусу в Порховском районе (всего 3 тыс. 144), десять – в Новосокольническом (всего 2 тыс. 849), по пять – в Новоржевском (всего 975), Куньинском (всего 814) и Усвятском (всего 581) районах, четыре – в Палкинском районе (всего 888), по три – в Великолукском (всего 2 тыс. 470) и Стругокрасненском (всего 1 тыс. 473) районах, два – в Красногородском (всего 818).

На лечение от коронавируса в Псковской области на данный момент находятся 6 тыс. 64 человека. Из них 477 жителя региона проходят его стационарно, а 5 тыс. 587 – амбулаторно. С начала пандемии от COVID-19 в регионе вылечились 76 тыс. 773 псковича, в том числе 633 – за минувшие сутки. Скончались 1 тыс. 568 жителей региона, шесть – за последний день.