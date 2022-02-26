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Общество

Более 2 тонн гуманитарной помощи собрали жители Псковской области

26 февраля 2022 года, 14:53

Более двух тонн гуманитарной помощи собрали жители Псковской области для беженцев с Донбасса. Об этом 26 февраля в своем еженедельном видеообращении к псковичам сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Более 2 тонн гуманитарной помощи собрали жители Псковской области

Фото: скрин еженедельного видеообращения Михаила Ведерникова

По его словам, жители региона приносят одежду, детское питание и смеси, душевые и постельные принадлежности, средства личной гигиены, раскраски, игрушки и книги.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донецкой и Луганской областей организовал волонтёрский штаб «Мы Вместе» в сотрудничестве с ОНФ, фондом продовольствия «Русь», «Красным крестом» и другими общественными организациями.

«Спасибо всем, кто неравнодушен к чужой беде. Добро всегда вернётся сторицей», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.

В Пскове сбор гуманитарной помощи осуществляется по адресу: улица Конная, дом 2. Телефон для связи – 8 (953) 236-33-21.

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