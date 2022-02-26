Ведерников: В Псковской области на данный момент нет беженцев

В настоящее время в Псковскую области не приехал ни один беженец. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в еженедельном видеообращении в своем профиле в Instagram 26 февраля.

Губернатор Псковской области отметил, что наша область находится далеко от границы с Украиной и уточнил, что на данный момент беженцев принимают другие российские регионы.

«Тем не менее, мы готовы. Тема непростая. Знаю это, так как занимался этим ещё на Кавказе», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников сообщил, что при приёме беженцев у них собирают данные и прикрепляют к пункту временного проживания. Также их тестируют на наличие коронавирусной инфекции и заводят им медицинские карты. Далее беженцам обеспечивается психологическое и медицинское сопровождение.

Кроме того, как уточнил глава региона, с ними также будут работать специалисты служб занятости. «Если у кого-то будут документы о профильном образовании и желание трудиться на нашей земле, мы будем рады предложить такую работу», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области также напомнил, что в сети на данный момент появляется много дезинформации, никак не способствующей пониманию ситуации.

«Призываю вас читать только официальные источники. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации», – обратился к псковичам Михаил Ведерников.