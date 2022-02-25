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Общество

Михаил Васильев: Я поддерживаю президента, другого пути закончить военную ситуацию с ДНР и ЛНР не было

25 февраля 2022 года, 17:07

«Я полностью поддерживаю президента России в той операции, которая происходит в ДНР, ЛНР и прилегающих территориях Украины», - заявил «Псковской правде» руководитель Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества Михаил Васильев.

Он отметил, что президент Украины и другие органы власти этой страны привели к тому, что на их территории фактически началась гражданская война, при этом руководство страны отказывалось решать проблему мирным путём. «Минские соглашения, которые были подписаны ещё предыдущим президентом, фактически не выполнялись. В последние полтора-два года была категоричная риторика у президента Украины о том, что ни о каком выполнении Минских соглашений не может быть и речи, и в то же время других вариантов мирного урегулирования конфликта озвучено не было», - подчеркнул Михаил Васильев.

Он обратил внимание на то, что большинство жителей ДНР и ЛНР — русскоязычные, а кроме того, на этих территориях проживает достаточно большое количество граждан РФ.

«Накачка в информационном поле и в плане вооружения приграничных территорий ДНР и ЛНР, применение этого оружия против мирного населения и привели к тому решению, которое принял наш президент», - заключил руководитель Центра социального проектирования и добровольчества. 

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