Фермерский фестиваль «Сыр и Пряник в Бебешкино» выдвинут в топ-50 лучших событий России

В топ-50 лучших событий России выдвинут международный гастрономический фермерский фестиваль «Сыр и Пряник в Бебешкино», который прошел в Псковской области. Об этом сообщает Национальный календарь событий EventsInRussia.com .

Помимо фермерского фестиваля, в народном голосовании «ТОП-50 лучших событий года» также участвуют еще четыре псковских события. Среде них: Дни пушкинской поэзии и русской культуры. 56 Всероссийский Пушкинский праздник поэзии; 26-я Международная встреча воздухоплавателей; Фестиваль исторической реконструкции «Хельга» и 100 ЛЕТ со дня основания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Народное голосование продлится до 13 марта 2022 года. Для того чтобы отдать свой голос за событие, необходимо перейти на сайт russiatravel.club с мобильного телефона и выбрать удобный мессенджер или же просто отсканировать QR-код, который размещен на странице каждого фестиваля. После этого необходимо авторизоваться в боте и отправить специальную команду для голосования.

Пять проектов, которые наберут наибольшее количество голосов в рамках открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2022 года».

«Поездки на события становятся все более и более популярными среди туристов. Народное голосование дает возможность не только познакомить людей с многообразием проводимых в стране событий, но и получить от них обратную связь, определить те события, которые уже популярны среди туристов и жителей», – отметила координатор проекта Национальный календарь событий EventsInRussia.com Вера Истомина.